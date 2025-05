90 let od začetka oskrbe s pitno vodo Primorske novice 26. maja 1935 je po ceveh prvič stekla pitna voda do Kopra, Izole, Pirana, Dekanov in Valdoltre. Ob častitljivi obletnici je Rižanski vodovod Koper organiziral dan odprtih vrat, kjer so si lahko obiskovalci, ob spremstvu zaposlenih, ogledali vodarno v Cepkih in izvir Rižane.

