(FOTO) Tekma Bravo - Olimpija brez golov, navijači na stadionu razgrajali Dnevnik Nogometaši Olimpije so vse dvome o osmem naslovu državnih prvakov razrešili pred tednom dni po visoki zmagi proti Radomljanom s 5:0, na zadnji tekmi v sezoni 2025/26 pa so proti mestnim tekmecem, ki so 10-člansko elitno ligaško tekmovanje na domačih

Sorodno