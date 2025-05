Nogometašice Arsenala po 18 letih znova na vrhu Evrope 24ur.com Nogometašice Arsenala so drugič postale evropske klubske prvakinje. V finalu lige prvakinj v Lizboni so premagale branilke naslova in najboljšo ekipo zadnjih let Barcelono z 1:0.

Sorodno

Omenjeni Arsenal Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Nataša Pirc Musar

Kristjan Čeh

Janez Janša

Robert Golob