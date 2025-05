Epidemija leptospiroze: 'Po stanovanju sem se plazil z rdečimi očmi in bruhal' 24ur.com Zdravstveni delavci v Sarajevu se spopadajo z večjim številom obolelih za leptospirozo. V zadnjih dneh so to bolezen, ki jo prenašajo glodavci, potrdili pri 17 ljudeh. V enem od naselji v sarajevskem kantonu so razglasili epidemijo. Bolniki se lahko soočajo z izrazitimi bolečinami v mišicah, predvsem v hrbtu, hudim glavobolom, bolečinami v očeh oziroma za očmi. Pojavljajo se krvavitve v očesni ve...

