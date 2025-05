Velika sprememba v Rusiji: prevlade Zenita je konec, Slovenec brez naslova Sportal V ruskem klubskem nogometu, ki zaradi suspenza v mednarodnih športnih zvezah že dolgo ni več v središču zanimanja evropske nogometne javnosti, se je zgodilo nekaj novega. Nogometaši Krasnodarja so prvič v zgodovini postali prvaki Rusije. Odločitev o naslovu je padla v zadnjem krogu; Krasnodar je premagal Dinamo Moskvo 3:0 in s točko prednosti prehitel Zenit Sankt Peterburg, pri katerem si služi no...

Sorodno Omenjeni Moskva

Rusija Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Nataša Pirc Musar

Kristjan Čeh

Janez Janša

Robert Golob