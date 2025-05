Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na seji potrdili prenovljene učne načrte za obvezne predmete v osnovni šoli, so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Člani sveta so se seznanili tudi z didaktičnimi priporočili k posameznemu učnemu načrtu. Na strokovnem svetu so obravnavali učne načrte za vse predmete osnovnošolskega izobraževalnega programa, vključno z učnimi načrti za ...