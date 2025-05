Štajerska regija je kot nalašč za kolesarske avanture v naravi. Še posebej spomladi, ko vse diši po novih začetkih, poti pa vodijo skozi prebujeno pokrajino, polno barv in življenja. Prav takšno izkušnjo so doživeli letošnji udeleženci 14. Europarkovega kolesarskega maratona, ki je bil v soboto, 24. maja 2025, in je znova povezal športni duh in dobrodelnost. Udeleženci so se potegovali za privlačn ...