Rusija znova izvedla obsežne napade na Ukrajino, ki so zahtevali 12 življenj RTV Slovenija Ruske sile so drugo noč zapored izvedle napade na ukrajinsko prestolnico Kijev, kjer je bilo ranjenih najmanj 16 ljudi. Napadi v manjših mestih v Kijevski oblasti so zahtevali štiri smrtne žrtve, skupno v vsej državi pa dvanajst.

