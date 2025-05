Požar hiše na območju Kungote, škode za 40 tisočakov Lokalec.si Policisti policijske postaje Šentilj so 24. 5. 2025 okrog 22. ure na območju občine Kungota obravnavali požar na stanovanjski hiši zaradi pregretja električne naprave. Pri tem je po nestrokovni oceni nastalo za 40.000 evrov materialne škoda. Policisti so opravili ogled požara in bodo o ugotovitvah podali poročilo na okrožno državno tožilstvo.

