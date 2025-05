Letno v Sloveniji pogrešajo med 400 in 600 oseb, od tega 224 mladoletnikov Dnevnik Danes zaznamujemo mednarodni dan pogrešanih otrok. Eden od razlogov, zakaj otroci zbežijo od doma, so zlorabe v okoljih, kjer bi se morali počutiti varne. Osem od desetih otrok, ki so žrtve spolne zlorabe, zlorablja nekdo iz njihovega "kroga

Sorodno









Omenjeni Nizozemska

Velika Britanija Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Luka Dončić

Tadej Pogačar

France Prešeren

Zoran Janković