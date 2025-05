Pri Rogliču je nesreča porabila že dvojni bonus Sportal Slovenska sobota na Giru d'Italia, ki je prečkala italijansko-slovensko mejo in obiskala našo majhno deželico, ni imela dobrega prizvoka za slovenskega šampiona Primoža Rogliča, ki je vnovič padel in izgubil dragocen čas v primerjavi z rožnato majico. Četrtič mu je cesta prekrižala načrte na letošnji Dirki po Italiji in tudi sam upa, da je konec neprijetnih stikov z asfaltno podlago, ki jih je bil...

