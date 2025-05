Na Hrvaškem trčila avtobusa, množičen prevoz poškodovanih v bolnišnico #video #foto SiOL.net Na avtocesti A1 sta v smeri Zagreba okoli 14. ure trčila avtobusa. Na terenu so gasilci in reševalci, saj je poškodovanih več potnikov. Po prvih informacijah so vsi pri zavesti, nekaj pa so jih že odpeljali v bolnišnico.

