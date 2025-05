Na Ptujskem prišlo do hude prometne nesreče, posredovati je moral helikopter Nova24TV Na regionalni cesti med Ptujem in Ormožem, v bližini naselja Spuhlja, je ob približno 13:30 uri prišlo do hude prometne nesreče. Cesta je bila zaradi nesreče popolnoma zaprta. Po podatkih Prometno-informacijskega centra je možen po cestah Spuhlja-Dornava-Moškanjci. Preberite še: Ste videli pogrešano Ljudmilo? Sicer naj bi šlo beseda očividcev za hudo nesrečo, navsezadnje je moral posredovati tud ...

