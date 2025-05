Podvig, na katerega čaka Indiana že 25 let, vse bližje Sportal V nedeljo bo v Evropi okronan košarkarski prvak, na drugi strani velike luže pa se bosta, kar se tiče vrhunskega košarkarskega dogajanja, v noči na ponedeljek na tretji tekmi konferenčnega finala na vzhodu pomerila Indiana in New York. Pacersi imajo priložnost, da na domačem parketu povečajo prednost v skupnih zmagah na 3:0 in si s tem prislužijo kopico zaključnih žogic za preboj v veliki finale. Nanj čakajo že 25 let.

