Pajovič in Blagotinšek s Flensburgom najboljša v Evropski ligi RTV Slovenija Flensburg je drugič zapored osvojil rokometno Evropsko lige, na zaključnem turnirju v Hamburgu je v finalu ugnal Montpellier z 32:25. Do evropske lovorike sta prišla dva Slovenca, trener Aleš Pajovič in krožni napadalec Blaž Blagotinšek.

