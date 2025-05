Največja slovenska stranka je kolesarska Primorske novice Nova Gorica, Gorica in Goriška brda so v soboto od jutra do pozne noči živeli z dogajanjem ob prihodu 14. etape kolesarske dirke po Italiji. Slovenski kolesarski šampioni so magneti, ki so na deset tisoče Slovencev spravili na ceste.

