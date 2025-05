Nihče ni vedel, da je njegova 24 let mlajša žena znova noseča BibaLeze.si Nekdanji britanski premier Boris Johnson in njegova 24 let mlajša žena Carrie Johnson sta v skrivnosti pričakovala še enega otroka, deklico Poppy Elize Josephine Johnson. Novica je presenetila javnost, saj nosečnosti nista razkrila.

