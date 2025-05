Prometna nesreča dveh avtobusov na Hrvaškem, 21 poškodovanih Lokalec.si Blizu Splita je v nedeljo popoldne na hrvaški avtocesti A1 prišlo do hujše prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena dva avtobusa. Kot poročajo tuji mediji, je bilo v nesreči poškodovanih 21 ljudi, štiri osebe pa so zaradi resnosti poškodb zadržali v bolnišnici na opazovanju. Do trčenja je prišlo okoli 14. ure v smeri proti Zagrebu. Po neuradnih informacijah je voznik enega izmed avtobusov za ...

Sorodno

























Omenjeni Hrvaška

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Janez Janša

Primož Roglič

Asta Vrečko