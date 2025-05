Po petih smučarjih našli še šesto žrtev snežnega plazu 24ur.com Švicarske Alpe so minuli konec tedna terjale šest življenj. Poleg trupel petih smučarjev, ki so jih reševalci odkrili v nedeljo zvečer, so na Morgenhornu odkrili tudi truplo 29-letnega alpinista, ki je umrl v snežnem plazu. Oblasti sumijo, da je tudi peterica umrla po tem, ko jih je odnesel snežni plaz. Oblasti preiskujejo incident in si prizadevajo identificirati žrtve.

Sorodno











Omenjeni Italija

Švica Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Primož Roglič

Janez Janša

Aleksander Čeferin