Piše se leto 2025 in spletno nakupovanje ter mobilna plačila so del vsakdana. Tudi v Sloveniji, kot ugotavlja Mastercard. Slovenci namreč ostajamo zvesti plačilnim karticam, hkrati pa vse bolj posegajo po mobilnih denarnicah in pametnih napravah. Po podatkih letošnje raziskave MasterIndex, ki jo je za družbo Mastercard izvedel Institut Mediana, približno 40 % Slovencev v starosti med 18 in 55 let ...