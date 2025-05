Ni bil gost, a si je v hotelu postregel s hrano Primorske novice Policiste so v soboto malo pred 6.30 obvestili, da je v enega od piranskih hotelov prišel neznani moški, ki ni njihov gost, in hodil po prostorih ter si postregel s hrano. Policisti so izsledili 54-letnega Ljubljančana, ki je pijan nadlegoval receptorko, nato pa odšel v restavracijo, kjer si je postregel s hrano. V postopku se je začel nedostojno vesti do policistov in ni upošteval ukaza, naj preneha s kršitvijo. Policisti so zato uporabili prisilna sredstva in zoper njega odredili pridržanje. Izdali so mu tudi plačilni nalog.

Sorodno





Omenjeni Ilirska Bistrica

Italija

Ljubljana

Slovenj Gradec Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Primož Roglič

Robert Golob

Aleksander Čeferin

Janez Janša