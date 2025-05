Piše: Gašper Blažič Potem ko je na tekmovanju za letošnjo popevko Evrovizije Izrael zasedel drugo mesto (in celo prvo po točkah glasovanja ljudstva), so očitno levičarski lobiji v Evropi začeli dvigovati glave. Spomnimo, da so že lani hoteli doseči izključitev Izraela s tekmovanja, a jim to ni uspelo, prav tako tudi ne letos. V to umazano kampanjo se vključuje tudi RTV Slovenija, zlasti nacionalna ...