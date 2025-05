(Video) Je Brigitte Macron pred kamerami res udarila moža? Svet 24 "Šaljivo draženje", trenutek bližine ali udarec v obraz? To se sprašujejo vsi, potem ko so bili objavljeni posnetki Emmanuela in Brigitte Macron ob prihodu v Vietnam, na začetku turneje po Jugovzhodni Aziji.