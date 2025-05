Minister Poklukar: Celjski policistke in policisti delajo zelo dobro Vlada RS Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle sta obiskala Celje. Srečala sta se z vodstvom Policijske uprave Celje in se seznanila z varnostnimi razmerami na tem območju ter se sestala z županom Mestne Občine Celje Matijo Kovačem.

