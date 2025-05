Kamniški policisti so v preteklem tednu obravnavali več različnih dogodkov, med drugim: več tatvin, prometne nesreče, poskus vloma, motenje nočnega miru, najdbo denarja na bankomatu, najdbo denarnice, glasno glasbo, glasne goste pred lokalom ter vinjenega potnika na avtobusu. Policisti so bili napoteni na glavno avtobusno postajo v Kamniku, potem ko jih je poklical voznik avtobusa in sporočil, da ...