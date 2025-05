Levstikova nagrada za Družininega sodelavca Damijana Stepančiča Družina

Založba Mladinska knjiga je Levstikovo nagrado za življenjsko delo letos poleg pesnice Bine Štampe Žmavc namenila tudi ilustratorju in Družininemu sodelavcu Damijanu Stepančiču, ki (je) z ilustracijami in stripi med drugim bogati(l) Slovenski čas, Našo družino, Najst in Mavrico.

