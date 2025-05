SD zavrača možnost koalicije s SDS-om. Levica: SDS straši pred političnimi nasprotniki. RTV Slovenija V SD-ju so izjave na kongresu SDS-a o mogoči koaliciji s SD-jem označili kot "slab in nedomišljen poizkus provokacije" in zapisali, da s SDS-om ne bodo v koaliciji. V Levici pa v programskih dokumentih SDS vidijo strašenje pred političnimi nasprotniki.

