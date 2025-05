Rekord: v manj kot petih urah na Mont Blanc in nazaj Sportal Francoski alpinist in turni smučar Benjamin Vedrines je podrl časovni hitrostni rekord vzpona na Mont Blanc (4.809 metrov) z začetkom vzpona iz Chamonixa in nato s spustom nazaj v dolino. Potreboval je štiri ure, 54 minut in 41 sekund. Za tri minute je premagal prejšnji rekord španskega plezalca Kiliana Jorneta iz leta 2013.

