Za Ukrajino ni več omejitev glede dometa orožja. Kremelj: To je nevarno. Dnevnik Nemški kancler Friedrich Merz je danes ob neuspešnih mirovnih prizadevanjih in nadaljevanju ruskih napadov na Ukrajino poudaril, da so Nemčija in preostale zahodne zaveznice odpravile omejitve pri dobavah orožja dolgega dosega, zlasti glede dometa.

Sorodno