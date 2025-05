Delničarji Save Re potrdili predlagane dividende in imenovali tri nadzornike RTV Slovenija Delničarji Save Re so na današnji skupščini potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da družba letos izplača dividende v višini 2,25 evra bruto na delnico. To je 50 centov oz. 28,6 odstotka več kot lani.

Sorodno