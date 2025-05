Krka z odlično obrambo gladko odpravila Ilirijo RTV Slovenija Košarkarji Krke so na prvi polfinalni tekmi Lige OTP banka premagali Ilirijo z 89:67. Novomeščani so prikazali najboljšo predstavo v končnici državnega prvenstva, potem ko so se v četrtfinalu precej namučili s Triglavom.

Sorodno