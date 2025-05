Policija prijela moškega, ki naj bi na območju Viča ogovarjal otroka Demokracija Piše: C. R. Ljubljanski policisti so zaradi sumov kaznivega dejanja prijeli moškega, ki je na območju Viča v družbi še ene osebe ogovarjal otroka. Prostost so odvzeli državljanu Afganistana z urejenim prebivanjem na območju Ljubljane. Kriminalisti vodijo intenzivno preiskavo, v kateri preverjajo okoliščine dogodka, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. O domnevnem dogodku so starše obve

