Heidenheim v 95. minuti do obstanka med nemško elito RTV Slovenija Nogometaši Heidenheima so si zagotovili nastop v Bundesligi ligi tudi v prihodnji sezoni. Na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za obstanek oziroma napredovanje so premagali Elversberg (1:2). Prva tekma se je končala z remijem (2:2).

