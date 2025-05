Napadalec Kojzek se je odločil, da ne zaigra za slovensko reprezentanco RTV Slovenija V Kranjski Gori se je zbrala reprezentanca do 20 let, sestavljena iz letnika 2004 in mlajših, ki bo v prihodnjem reprezentančnem ciklu začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2027. Erik Kojzek o svoji zadržanosti ni obvestil selektorja Andreja Razdrha.

