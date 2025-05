Evropski teden boja proti raku: ključna preventiva Vizita.si Evropski teden boja proti raku, ki poteka med 25. in 31. majem 2025, se osredotoča na izboljšanje onkološke oskrbe v Evropi. Poudarek je na zgodnjem odkrivanju bolezni, dostopu do zdravljenja ter izboljšanju kakovosti življenja bolnikov in preživelih. Pomembno vlogo pri tem igra ozaveščanje javnosti in podpora evropskemu načrtu za boj proti raku.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Janez Janša

Branko Grims