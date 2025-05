Vinko Zibelnik: Na njegov grob so 40 let navažali industrijske odpadke [3] Družina

Vinko Zibelnik s Hrastenic med Dobrovo in Polhovim Gradcem je bil mladoletni domobranec. Iz Vetrinja so ga vrnili v komunistično uničevalno taborišče na Teharjah. Opisal je, kako so mučili in ubijali Slovence.

