Porast spletnih naložbenih prevar Lokalec.si Spletne naložbene goljufije so v porastu, predvsem zaradi vse večje digitalizacije in uporabe mobilnih aplikacij, družbenih omrežij ter spletnih oglasov. Na to opozarja Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev (IOSCO), njihove ugotovitve pa je danes povzela slovenska Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). V zadnjem času zaznavajo hitro rast prevar, ki so usmerjene predvsem...

