Mariborski operativno komunikacijski center prejel 198 klicev, obravnavali 19 kaznivih dejanj in več prometnih nesreč Lokalec.si Med 5. uro zjutraj včeraj in 5. uro danes je mariborski operativno komunikacijski center prejel skupno 198 klicev. Med njimi je bilo 107 interventnih oziroma takšnih, kjer je bilo potrebno posredovanje policije. V tem času so policisti obravnavali:

19 kaznivih dejanj,

18 prometnih nesreč prve kategorije,

3 prometne nesreče druge kategorije,

zasegli dve vozili zaradi kršitev predpisov,

11 prijav kr ...

