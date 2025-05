Bilo je nekoč na Brionih – o srečanju Tita in Jovanke z Richardom Burtonom in Elizabeth Taylor RTV Slovenija Zaradi filma Sutjeska sta se v 70. letih na Brionih srečala dva para, Josip Broz - Tito in Jovanka Broz ter Richard Burton in Elizabeth Taylor. Srečanje, o katerem ni veliko znanega, je postalo podlaga ene bolj priljubljenih predstav v regiji.

Sorodno