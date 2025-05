Nadalu pripravili ganljivo slovesnost, nekateri navijači so brezplačne majice drago prodali RTV Slovenija V Franciji so Rafaelu Nadalu pripravili slovesnost, na igrišču so se mu pridružili tudi stari tekmeci Roger Federer, Novak Đoković in Andy Murray. Ob priložnosti so brezplačno delili posebne majice, nekateri so jih nato prodajali tudi za več sto evrov.

