V ponedeljek zvečer je pri sprejemnem centru za migrante v kraju Blažuj blizu Sarajeva prišlo do spopada med migranti. Tamkajšnja policija pravi, da je prišlo tudi do streljanja. Šest moških je utrpelo poškodbe, dva izmed njiju pa sta v življenjski nevarnosti. Portal Istraga navaja, da je prišlo do spopada med dvema kriminalnima združbama, katerih del so migranti in ki organizirata tihotaplje ...