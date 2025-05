Ministrstvo izdalo dovoljenje za odstrel 206 medvedov. AniMa: Odločitev je naravovarstveno sporna. RTV Slovenija Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo dovoljenje za odstrel 206 medvedov. Potekal bo na celotnem območju jugovzhodne Slovenije in se bo izvajal do 1. julija 2026. V društvu AniMa opozarjajo, da je medved tudi ena od najdražjih lovskih trofej.

Sorodno