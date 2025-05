Na družinskem pikniku na Ravbarkomandi pri Postojni je v nedeljo popoldne izginila komaj eno leto stara deklica, navaja Večer. Po iskanju, ki so ga sprva izvedli svojci, so ob 15.18 poklicali pomoč na številko 112. Postojnski gasilci in policisti so s pomočjo drona in iskanjem po gozdu pregledali okolico, tudi preverili možnost padca v brezno, a brez rezultatov. Deklico je policist našel 40 minut po klicu, skoraj kilometer stran od piknika, varno in nepoškodovano, poroča Večer.