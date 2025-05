(PREJELI SMO) Glas za otroke in družine: Pišite poslancem, naj zaščitijo pomen očetovstva! (+video) Demokracija Piše: Glas za otroke in družine Pišite poslancem, da bodo videli, da veliko ljudi spoštuje očete in nasprotuje spornemu zakonu! Napišite jim svoje argumente ali uporabite spodnjo predlogo. V priponki so naslovi poslank in poslancev, ki jih prekopirajte kot skrite naslove (SKP). V zadevo zapišite čimbolj izvirne naslove, da ne bodo mogli vašega sporočila enostavno umestiti v neželjeno pošto. V prej ...

Sorodno

Omenjeni Otrokove pravice Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Ivan Zidar

Nataša Pirc Musar

Challe Salle