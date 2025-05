(LJUBLJANA) Požar v dijaškem domu ne bo dobil epiloga: preiskovalci niso ugotovili ničesar Demokracija Piše: C. R. Policija je preiskavo požara, ki je konec januarja zajel dijaški dom Ivana Cankarja v Ljubljani, minuli teden končala s podajo kazenske ovadbe zoper neznanega storilca zaradi sumov storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Prav tako niso ugotovili načina, na katerega je storilec povzročil požar. Kot so za STA namreč potrdili na Policijski upravi Ljubljana, so v pre

