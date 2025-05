Za večjo varnost pred požari na Krasu že več kot 710 kilometrov protipožarnih presek Primorske novice Danes so na Krasu namenu predali sistem enajst protipožarnih presek. Zavod za gozdove Slovenije in Gasilska zveza Slovenije sta podpisala tudi pismo o sodelovanju in postavila temelje za še boljšo pripravljenost in učinkovitost ukrepov za varstvo gozdov pred požari v Sloveniji.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Challe Salle

Asta Vrečko