Državni sekretar Štucin na zasedanju Sveta EU za splošne zadeve v Bruslju Vlada RS Državni sekretar Marko Štucin se je udeležil zasedanja Sveta za splošne zadeve. Ministri za evropske zadeve so obravnavali dnevni red junijskega zasedanja Evropskega sveta, predlog vključitve katalonskega, baskovskega in galicijskega jezika med uradne jezike EU, zaslišanje Madžarske glede spoštovanja temeljnih vrednot EU ter letni dialog o pravni državi s Slovaško, Finsko, Švedsko in Belgijo.

