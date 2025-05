Telekom Slovenije zagotavlja varen, enostaven in uporabniku prijazen digitalni dostop do svojih storitev. Zato lahko odslej vsi uporabniki prijavo opravijo tudi z uporabo nacionalnega sistema za preverjanje identitete in digitalno prijavo SI-PASS. Ta integracija pomeni pomemben korak k še bolj enotni in varni digitalni izkušnji za vse uporabnike Telekoma Slovenije. Sistem SI-PASS je široko spre ...