Priznani oblikovalec luksuznih plovil Dan Lenard naj bi se znašel na sodišču SiOL.net Po poročanju italijanskih medijev naj bi se na enem od italijanskih sodišč v ponedeljek zagovarjal priznani slovenski oblikovalec luksuznih plovil. Obtožen je zalezovanja, neizvrševanja sodnega naloga in neplačevanja preživnine. Nekdanji ženi, ki je tožbo vložila, naj bi po ločitvi grozil in ji pošiljal žaljiva sporočila, v času zakona pa bil do nje tudi nasilen.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Matjaž Han

Nataša Pirc Musar

Bojan Kumer