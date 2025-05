Bo v Siriji znova počilo? Islamisti novačijo Nova24TV Glasilo Islamske države (IS) al-Naba je v zadnji izdaji začasnega sirskega predsednika Ahmeda al-Šaro označilo za “izdajalca naših ciljev, nevernika in sužnja, ki se plazi pred ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom”, kar je ponovno osvetlilo problematiko tujih borcev v Siriji, saj se zapis ni končal le s kritiko začasnega sirskega predsednika. V glasilu je IS pozvala tuje borce v Siriji, naj ...

